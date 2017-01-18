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Москалькова назвала «взвешенным» решение ЕСПЧ по «закону Димы Яковлева»

Новости
12:33, 18 января
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Европейский суд по правам человека принял «очень взвешенное решение», признав неправомерным запрет усыновления американцами российских детей. Такое мнение высказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, об этом она написала в своем инстаграме.

Решение ЕСПЧ по «закону Димы Яковлева» Москалькова обсудила с председателем суда Гвидо Раймонди и российским судьей ЕСПЧ Дмитрием Дедовым. Как написала Москалькова, руководство ЕСПЧ отметило «огромный прогресс России в деле защиты прав человека». Об этом, подчеркнула омбудсмен, свидетельствует значительное сокращение числа обращений россиян в ЕСПЧ «за последние четыре года в четыре раза — с 40 тысяч до восьми тысяч в год».

Накануне ЕСПЧ принял решение в пользу 45 американских истцов, которым отказали в усыновлении российских детей несмотря на то, что они уже начали процедуру оформления документов на ребенка. По решению ЕСПЧ, Россия должна выплатить истцам 75 тысяч евро компенсации и 13,6 тысяч евро судебных издержек. Представители России в ЕСПЧ заявили, что будут обжаловать это решение.

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«Закон Димы Яковлева» вступил в силу с 2013 года. Он запрещает гражданам США усыновлять российских детей.  Документ стал своеобразным ответом России на принятый в США «список Магнитского», в котором указываются фамилии российских чиновников, нарушивших, по мнению американских властей, права человека, за что им запрещен въезд в США. Неофициальное имя Димы Яковлева закон получил после того, как в США скончался двухлетний усыновленный россиянин. Его приемный отец по неосторожности оставил мальчика в автомобиле на девять часов, где ребенок задохнулся. Суд США оправдал мужчину.

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