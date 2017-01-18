Москалькова назвала «взвешенным» решение ЕСПЧ по «закону Димы Яковлева»
Европейский суд по правам человека принял «очень взвешенное решение», признав неправомерным запрет усыновления американцами российских детей. Такое мнение высказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, об этом она написала в своем инстаграме.
Решение ЕСПЧ по «закону Димы Яковлева» Москалькова обсудила с председателем суда Гвидо Раймонди и российским судьей ЕСПЧ Дмитрием Дедовым. Как написала Москалькова, руководство ЕСПЧ отметило «огромный прогресс России в деле защиты прав человека». Об этом, подчеркнула омбудсмен, свидетельствует значительное сокращение числа обращений россиян в ЕСПЧ «за последние четыре года в четыре раза — с 40 тысяч до восьми тысяч в год».
Накануне ЕСПЧ принял решение в пользу 45 американских истцов, которым отказали в усыновлении российских детей несмотря на то, что они уже начали процедуру оформления документов на ребенка. По решению ЕСПЧ, Россия должна выплатить истцам 75 тысяч евро компенсации и 13,6 тысяч евро судебных издержек. Представители России в ЕСПЧ заявили, что будут обжаловать это решение.
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«Закон Димы Яковлева» вступил в силу с 2013 года. Он запрещает гражданам США усыновлять российских детей. Документ стал своеобразным ответом России на принятый в США «список Магнитского», в котором указываются фамилии российских чиновников, нарушивших, по мнению американских властей, права человека, за что им запрещен въезд в США. Неофициальное имя Димы Яковлева закон получил после того, как в США скончался двухлетний усыновленный россиянин. Его приемный отец по неосторожности оставил мальчика в автомобиле на девять часов, где ребенок задохнулся. Суд США оправдал мужчину.
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