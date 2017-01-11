Москалькова выступила против законопроекта о лишении должников единственного жилья

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила против разработанного Минюстом законопроекта, который разрешает изымать у должников единственное жилье, сообщает ТАСС.

«Он был разработан для защиты детей от тех, кто не платит алименты, а живет во дворце. Но в сегодняшних экономических условиях, когда социальные гарантии на пределе, его принятие несвоевременно», — заявила Москалькова.

Она также добавила, что сейчас такое закон может защититить богатых банкиров вместо уязвимых категорий населения.

Ранее стало известно, что Минюст разработал законопроект, который позволяет изымать у должников единственное жилье, если оно превышает двукратный размер законодательных норм по метражу на человека.

Ведомство пояснило, что изъятие единственного жилья в счет погашения долга коснется только тех, чьи жилищные условия «явно превышают уровень, достаточный для обеспечения разумной потребности гражданина-должника и членов его семьи в жилище».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение, сказал, что инициатива Минюста требует детальной проработки.

«Это одно из рабочих предложений, которое подлежит очень детальной проработке — и с юридической точки зрения, и с точки зрения правоприменения. Безусловно, предстоит еще собрать мнения многих ведомств, сторон по этому вопросу. Поэтому пока говорить, что в Кремле есть какая-то позиция, преждевременно», — сказал Песков.

Сейчас Гражданский кодекс предусматривает, что единственное жилье должника и его семьи не может быть изъято по исполнительным документам. Исключение составляют ипотечные дома и квартиры.