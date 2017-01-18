В Чечне задержали вымогавших деньги «голосом Кадырова» мошенников

В Чечне задержали двух мошенников, которые, имитируя голос главы республики Рамзана Кадырова, вымогали у бизнесмена деньги по телефону. Об этом Кадыров сообщил в своем инстаграме.

«В полицию обратился предприниматель Зубайр Зайнадиев, проживающий и работающий в Сургуте. Он заявил, что кто-то звонит ему от моего имени и требует, чтобы отдал свою машину и деньги в РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова», — написал Кадыров.

По его словам, мошенниками оказались оказались уроженцы Азамат-юрта Гудермесского района Чечни Зелимхан Хасимиков и Саид Геримсултанов, которые сейчас проживают в Сургуте. По прибытию в Грозный, они заявили, что просто хотели пошутить.

Кадыров назвал эту ситуацию вопиющей. Он отметил, что ни фонд Ахмата Кадырова, ни он сам никогда не просили у кого-либо денег.