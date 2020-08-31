Мосгорсуд не смог отобрать присяжных по делу сестер Хачатурян из-за заражения потерпевших коронавирусом

Мосгорсуд не смог с первого раза отобрать коллегию присяжных заседателей для рассмотрения с их участием дела двух сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвокатов Алексея Липцера и Алексея Паршина.

Фото: агентство «Москва»

Паршин рассказал, что потерпевшие не смогли прийти на заседание, так как заразились коронавирусом. Он не уточнил, о ком конкретно идет речь.

Следующее заседание назначено на 5 октября.

В начале августа Мосгорсуд принял решение, что рассмотрит дело в отношении Крестины и Ангелины Хачатурян с участием присяжных. Дело младшей сестры Марии Хачатурян, признанной на момент убийства невменяемой, будет рассматриваться в закрытом режиме в Бутырском суде.

Сестер Марию, Ангелину и Крестину Хачатурян обвиняют в убийстве своего отца Михаил Хачатуряна. Их задержали в июле 2018 года в Москве, на тот момент им было 17, 18 и 19 лет.