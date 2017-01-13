Две станции московского метро закроют для замены эскалаторов

Две станции Московского метрополитена — «Рижскую» и «Смоленскую» Арбатско-Покровской линии — закроют для пассажиров для замены эскалаторов. Об этом сообщил первый заместитель начальника метро Роман Цуканов на пресс-конференции, передает «Интерфакс».

По его словам, эскалаторы также заменят на «Спортивной» и «Новослободской». Однако эти станции закрывать для пассажиров не будут. На «Спортивной» эскалаторы будут менять в южном вестибюле, а на «Новослободскую» можно будет попасть через станцию «Менделеевская». На «Смоленской» и «Рижской» всего по одному вестибюлю, поэтому станции закроют для пассажиров.

Точных сроков перерыва в работе станций в руководстве метро не сообщили. Ранее для замены эскалаторов полностью закрывали три станции московского метро — вестибюль «Проспекта мира» Кольцевой линии, «Фрунзенскую» на Сокольнической линии и «Бауманскую» на Арбатско-Покровской линии.

Станции не работали для пассажиров в течение более чем 10 месяцев. «Фрунзенскую» закрыли в январе 2016 года на 14 месяцев, «Бауманскую» открыли для входа пассажиров спустя 11 месяцев, а вестибюль «Проспект мира» — спустя год.