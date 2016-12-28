В Москве встречи с муниципальными депутатами приравняли к митингам

Мосгордума приняла поправку в закон, согласно которой муниципальные депутаты Москвы и депутаты Мосгордумы должны будут согласовывать встречи с избирателями по закону о митингах. Об этом сообщает ТАСС.

За принятие поправок проголосовали 30 депутатов, против — всего трое. По их мнению, принятие поправки связано с тем, что правительство Москвы боится протестов в городе. Об этом противники поправок в закон «О статусе депутата Мосгордумы» рассказали Би-би-си.

«В Москве ситуация накаляется, жители недовольны тем, что происходит. Плюс на носу муниципальные выборы. Большим количеством людей легче управлять, можно их обмануть, по телевизору про кандидата от власти передачу хорошую показать, выборы сфальсифицировать. А когда избирают муниципального депутата, представителей нескольких улиц, управлять сложнее», — подчеркнула депутат Мосгордумы Елена Шувалова, голосовавшая против принятия поправок.

По мнению депутата Николая Зубрилина, встречаться с жителями — «святая обязанность». Он подчеркнул, что в будущем депутаты найдут способ встречаться с жителями и дальше, так как положения закона «это позволяют».

При этом большинство депутатов Мосгордумы высказались за то, чтобы встречи с избирателями соответствуют понятию «собрание» в законе и должны проходить по законодательно прописанным правилам.

После принятия таких поправок депутатам для встречи с местными жителями района нужно будет уведомить о своих планах мэрию Москвы не позднее чем за 10 дней до мероприятия и согласовать время и место его проведения.