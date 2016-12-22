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При взрыве газового баллона в подземном переходе в Москве пострадали шесть человек

При взрыве газового баллона в подземном переходе в Москве пострадали шесть человек

Новости
11:06, 22 декабря
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При взрыве баллона с газом в подземном переходе у станции метро «Коломенская» в Москве пострадали шесть человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Следственный комитет.

Фото: РИА Новости / Татьяна Калмыкова

По предварительным данным, взрыв произошел при проведении ремонтных работ. Двое пострадавших госпитализированы.

Источник «Интерфакса» в городских экстренных службах сообщил, что все пострадавшие при взрыве — сотрудники ООО «Рост е», которое занималось ремонтными работами в подземном переходе. По словам начальника Московского метрополитена Дмитрия Пегова, компания временно отстранена от проведения работ.

Южный вестибюль станции «Коломенская» закрыт для входа и выхода пассажиров. К месту происшествия прибыли сотрудники МЧС и полиция. В твиттер-аккануте московского метро указывается, что станция работала и работает в штатном режиме.

Взрыв газа произошел в результате разгерметизации газового баллона во время проведения в подземном переходе ремонтных работ. По предварительным данным, сообщил источник РИА Новости, к этому привела неосторожность рабочих.

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