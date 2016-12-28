Источник «Интерфакса» допустил продление поисковой операции в Черном море на месяц

Поисковые работы на месте крушения Ту-154 в Черном море могут затянуться на месяц. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в правоохранительных органах.

По его словам, синоптики прогнозируют ухудшение погоды в районе крушения самолета, и это может помешать проведению спецоперации. «Если будут волны, то работы приостановят. Потом опять начнут и так может продолжаться до одного месяца, пока не найдут большую часть самолета, чтобы установить причины крушения», — рассказал источник.

Он добавил, что поисковые работы будут проходить в море и в новогоднюю ночь, «если позволит погода». Ранее в Сочи было объявлено штормовое предупреждение из-за угрозы налипания снега на проводах и деревьях. Наиболее сложная погодная ситуация, по информации синоптиков, будет в горной местности.

В Сочи четвертый день продолжается поисковая операция на месте крушения военно-транспортного самолета Ту-154 Минобороны России. Он потерпел крушение 25 декабря. На борту находились 92 человека.

По информации ФСБ, есть четыре основные версий крушения самолета: техническая неисправность, ошибка пилота, попадание постороннего предмета в двигатель и некачественное топливо. Как сообщили в Минтрансе, среди приоритетных версий рассматриваются ошибка пилота и техническая неисправность.

Накануне Life со ссылкой на источник, близкий к следствию, опубликовал последние слова пилотов Ту-154. Перед крушением один из пилотов сказал «Закрылки, с***!», после чего прозвучала фраза «Командир, падаем!». Официального подтверждения этой информации нет.