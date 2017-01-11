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Среди арестованного имущества Улюкаева оказались драгоценные монеты

Новости
10:59, 11 января
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Басманный суд Москвы наложил арест на деньги и монеты из драгоценных металлов, которые принадлежали бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, обвиняемому в коррупции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву. 

Пресс-служба Кремля

Общая сумма арестованного имущества составила 500 миллионов рублей. 

Ранее заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов рассказал, что по делу Улюкаева суд арестовал 15 объектов недвижимости и около 564 миллионов рублей, принадлежавших экс-министру. 

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Улюкаева задержали в ночь на 15 ноября. Ему предъявили обвинение по статье «Получение взятки лицом, занимающим государственную должность с вымогательством в особо крупном размере». По версии следствия, он вымогал у «Роснефти» два миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке акций «Башнефти». Сам Улюкаев заявил, что стал жертвой провокации.

Накануне Басманный арест продлил домашний арест Улюкаевадо 15 апреля 2017 года. 

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