Среди арестованного имущества Улюкаева оказались драгоценные монеты

Басманный суд Москвы наложил арест на деньги и монеты из драгоценных металлов, которые принадлежали бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, обвиняемому в коррупции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

Общая сумма арестованного имущества составила 500 миллионов рублей.

Ранее заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов рассказал, что по делу Улюкаева суд арестовал 15 объектов недвижимости и около 564 миллионов рублей, принадлежавших экс-министру.

Улюкаева задержали в ночь на 15 ноября. Ему предъявили обвинение по статье «Получение взятки лицом, занимающим государственную должность с вымогательством в особо крупном размере». По версии следствия, он вымогал у «Роснефти» два миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке акций «Башнефти». Сам Улюкаев заявил, что стал жертвой провокации.

Накануне Басманный арест продлил домашний арест Улюкаевадо 15 апреля 2017 года.