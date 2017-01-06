В Белоруссии убили настоятельницу православного монастыря

В Белоруссии убили настоятельницу Cвято-Ксениевского монастыря матушку Василисcу, передает МЛЫН.by . Это произошло вечером, 5 января, после вечерней службы. Управление Следственного комитета по Минской области сообщило, что подозреваемую в убийстве удалось задержать, передает БелТА .

«Убила настоятельницу Василиссу трудница — насколько мне известно, она болящий человек. Настоятельница ей очень помогла, обратила ее в веру, даже стала крестной мамой», — рассказал отец Сергий Лепин, пресс-секретарь Белорусского экзархата.

В связи с убийством было возбуждено уголовное дело. Задержанной подозраеваемой назначили психиатрическую экспертизу.

Игумения Василисса (Медведь) родилась 10 марта 1949 года в Черниговской области. Преподавала в школе, затем стала сестрой милосердия. В 2004 году Василисса пиняла монашеский постриг и с того же года была настоятельницей Cвято-Ксениевского монастыря.