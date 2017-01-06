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В Белоруссии убили настоятельницу православного монастыря
«Убила настоятельницу Василиссу трудница — насколько мне известно, она болящий человек. Настоятельница ей очень помогла, обратила ее в веру, даже стала крестной мамой», — рассказал отец Сергий Лепин, пресс-секретарь Белорусского экзархата.
В связи с убийством было возбуждено уголовное дело. Задержанной подозраеваемой назначили психиатрическую экспертизу.
Игумения Василисса (Медведь) родилась 10 марта 1949 года в Черниговской области. Преподавала в школе, затем стала сестрой милосердия. В 2004 году Василисса пиняла монашеский постриг и с того же года была настоятельницей Cвято-Ксениевского монастыря.
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