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МОК перепроверит допинг-пробы россиян с ОИ в Сочи и Лондоне
Международный олимпийский комитет перепроверит все пробы российских спортсменов, которые были сделаны на Олимпиадах в Сочи в 2014 году и в Лондоне в 2012 году. Об этом сообщается на сайте организации.
Помимо этого, МОК начал персональные расследования в отношении 28 российских спортсменов. Эти меры МОК назвал ответом на доклад главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена.
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