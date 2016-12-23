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МОК перепроверит допинг-пробы россиян с ОИ в Сочи и Лондоне

Новости
13:29, 23 декабря
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Международный олимпийский комитет перепроверит все пробы российских спортсменов, которые были сделаны на Олимпиадах в Сочи в 2014 году и в Лондоне в 2012 году. Об этом сообщается на сайте организации.

Помимо этого, МОК начал персональные расследования в отношении 28 российских спортсменов. Эти меры МОК назвал ответом на доклад главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена.

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