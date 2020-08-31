«Моя вина в пьянстве». Михаил Ефремов дал показания о ДТП с погибшим. Главное

Актер Михаил Ефремов в суде впервые дал показания по делу об аварии с погибшим на Садовом кольце. По его словам, он «ничего не помнит» и не виноват в ДТП.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

«Помню, что искал пиво. Не помню, откуда у меня в организме наркотики, может, это остаточные явления с других вечеринок. Мои показания не стоит брать всерьез», — сказал он (цитата по РБК).

По словам Ефремова, в тот день он начал пить с утра и к вечеру выпил бутылку водки. Он рассказал, что его первое воспоминание о том дне — кабинет следователя.

Как передает «МБХ медиа», Ефремов, по его словам, также не помнит, сел он в машину сам или его кто-то туда «втянул». Когда его спросили, кто был за рулем в момент аварии, он в шутку сказал, что адвокаты потерпевших — Анна Батурина, Александр Добровинский и Ирина Хайруллина — и кто-то из них пел.

Изначально Ефремов признавал вину в аварии, о чем он говорил в видеообращении, в котором просил прощения у семьи погибшего. Актер пояснил, что сделал это из-за того, что в СМИ его называли убийцей и виновником ДТП.

«Я вину признал, потому что с похмелья был нервным... На самом деле я не виноват» — сказал он (цитата по РИА Новости).

Ранее он заявлял, что не может признать вину в том, чего не помнит, и сказал, что сделает это, только если суд установит, что в момент аварии он сидел за рулем автомобиля.

Ефремов сказал, что виноват только в тяге к алкоголю: «Моя вина есть, в пьянстве. Но всю вину за Октябрьскую социалистическую революцию я брать не буду» (цитата по агентству «Москва»).

Также актер заявил, что видео с места происшествия смонтировано. Он утверждает, что из него вырезали от трех до 15 секунд. О том же утверждал свидетель Гаев: по его словам, из записи пропали три минуты.

Актер также сказал, что не употребляет наркотики. Сразу после ДТП анализы выявили в его крови остаточные следы.

«Я правда не понимаю, откуда во мне наркотики. У меня, конечно, были вечеринки за три дня [до этого], но не помню тягу к наркотикам», — пояснил он (цитата по агентству «Москва»).

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что актер «неоднократно и систематически» употребляет наркотики. Когда адвокат Хайруллина спросила актера, почему врачи пришли к такому выводу, он ответил: «Я говорил так, чтобы было приятно психиатрам».

В ходе судебного заседания Ефремов попросил следствие провести еще несколько экспертиз: «В старину людям перед казнью давали последнее желание. Мое последнее желание — проведите экспертизу подушек, ремня и стекла».

ДТП с Михаилом Ефремовым произошло 8 июня. Актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Сергей Захаров, который сидел за рулем фургона, умер в больнице от полученных травм.