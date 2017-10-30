Прямой эфир
57,92
67,28
60,12
Подписаться
Новости
Программы
Репортажи TED Кино
BBC
Top Gear Зовите повитуху Война и мир Документальные фильмы Луи Теру Документальные фильмы Дэвида Аттенборо Кулинарные детективы Невидимые города Италии Городские секреты Путешествие по Транссибу с Джоанной Ламли Риллингтон-плейс Допинг Дарреллы Космонавты Силы природы Новости BBC на Дожде
Магазин
Галереи Тесты Блоги Заметки
Расписание Как подключиться Центр поддержки Лица Архив Страна Дождя
Еще
Войти
18+
Новости

Собянин объявил о завершении программы «Моя улица»

30 октября, 12:46
2 803 0

Программа благоустройства в Москве «Моя улица» завершилась. Об этом объявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала «Москва 24».

«По сути, этот проект закончен сегодня. В рамках Садового кольца остались второстепенные улочки, переулочки малые. Все главные улицы, начиная от Лубянки и заканчивая Большим Арбатом и Садовым кольцом, закончены», — заявил Собянин (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, в дальнейшем власти Москвы займутся плановым благоустройством улиц города.

«Моя улица» навсегда: как Собянин приговорил Москву к вечной стройке

В июле 2017 года заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что программа «Моя улица» не закончится «никогда». «Меня часто спрашивают — когда закончится программа „Моя улица“? Отвечаю: никогда (…) Эта наша работа на благо Москвы будет бесконечной», — заявил Бирюков.

Траты на благоустройство в рамках «Моей улицы» в городском бюджете запланированы на три года вперед до 2020 года. Каждый год власти Москвы планируют тратить на программу около 30 миллиардов рублей. В 2017 году, согласно подсчетам Дождя, на программу потратили вдвое больше, чем в предыдущие годы: в 2015 и 2016 годах на «Мою улицу» тратили примерно по 20 миллиардов рублей.

Здесь и сейчас. Вечернее шоу.
«Благоустройство бесконечно по своей сути»: проект «Моя улица» придет и в спальные районы
12 сентября
1 926

 

Купите подписку
Вы уже подписчик? Войдите

Купить за 1 ₽

подписка на 10 дней
Варианты подписки
Что дает подписка на Дождь?
Комментарии (0)

Комментирование доступно только подписчикам.
Оформить подписку
Также по теме
Здесь и сейчас

На Россию из Европы движется ураган «Герварт»: чего ждать в Москве?
Сегодня 10899
Бремя новостей

Какого модельера копирует Айшат Кадырова, как взламывают биохакеров, «бараны, вон из Красной книги!», и почему Навальный перестал упоминать Собчак
28 октября 55279
Бремя новостей

«Купить-то купят. Носить только не будут»: Анна Монгайт выносит приговор моде Айшат Кадыровой
28 октября 44600
Другие новости
Бывший советник Трампа признал вину в даче ложных показаний ФБР Сегодня в 18:22 В России изменили правила кругового движения Сегодня в 17:49 Путин назвал безобразием выезд опергруппы к блогерам Nemagia Сегодня в 18:03 Мужчина с ножом взял заложников в детском саду в Армении Сегодня в 17:18 Алексеева поручилась за Белых на встрече c Путиным Сегодня в 17:25 Экс-главу кампании Трампа обвинили в сговоре против США Сегодня в 16:50 Путин исключил связь нападения на Фельгенгауэр с нарушением свободы слова Сегодня в 16:45 Бывший глава кампании Трампа сдался ФБР Сегодня в 15:48 Напавшего на учительницу школьника из Ивантеевки обвинили в покушении на убийство Сегодня в 16:05 Генпрокурор Испании обвинил власти Каталонии в растрате и мятеже Сегодня в 15:26
Все новости
Партнерский материал
Партнерский материал

Читайте и смотрите новости Дождя там, где вам удобно
Дайджесты и эксклюзивы каждый день
Главные новости к утреннему кофе
Нажав кнопку «Получать рассылку», я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера
Самое интересное
«Если Навального зарегистрируют, я сниму свою кандидатуру»: первое интервью кандидата в президенты Ксении Собчак
Кашин и mnogohodovochka Путина: роль Тимошенко для Собчак, охранник президента прикрывает преемника и новый большой сюрприз от Кремля
Бунт царебожников: кто выпустил из подполья самую могущественную православную секту, которую остерегается даже патриарх
Новое русское дворянство: что зашифровано в гербах Шойгу, Патрушева, Нарышкина и как Поклонская получила «дворянское звание»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram Viber YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 18+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2