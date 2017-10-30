Собянин объявил о завершении программы «Моя улица»

Программа благоустройства в Москве «Моя улица» завершилась. Об этом объявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала «Москва 24».

«По сути, этот проект закончен сегодня. В рамках Садового кольца остались второстепенные улочки, переулочки малые. Все главные улицы, начиная от Лубянки и заканчивая Большим Арбатом и Садовым кольцом, закончены», — заявил Собянин (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, в дальнейшем власти Москвы займутся плановым благоустройством улиц города.

В июле 2017 года заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что программа «Моя улица» не закончится «никогда». «Меня часто спрашивают — когда закончится программа „Моя улица“? Отвечаю: никогда (…) Эта наша работа на благо Москвы будет бесконечной», — заявил Бирюков.

Траты на благоустройство в рамках «Моей улицы» в городском бюджете запланированы на три года вперед до 2020 года. Каждый год власти Москвы планируют тратить на программу около 30 миллиардов рублей. В 2017 году, согласно подсчетам Дождя, на программу потратили вдвое больше, чем в предыдущие годы: в 2015 и 2016 годах на «Мою улицу» тратили примерно по 20 миллиардов рублей.