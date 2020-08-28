«Многие известные олигархи сделали эту прививку». Лукашенко — о российской вакцине от коронавируса

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российскую вакцину от коронавируса использовали «многие известные олигархи», передает «Белта».

«Я [президенту России Владимиру Путину] почему верю: он на своей семье испытал эту вакцину. Поэтому мы договорились, что они нас подключат. Они очень серьезно этапы прошли. Многие известные олигархи сделали эту прививку», — сказал Лукашенко.

24 августа стало известно, что президенты России и Беларуси договорились об использовании российской вакцины — белорусы станут добровольцами на третьем этапе ее испытаний.

Путин заявлял, что российскую вакцину от коронавируса использовала его дочь.

В начале августа агентство Bloomberg писало, что некоторым врачам и чиновникам предложили сделать прививку от коронавируса, разработанную НИИ имени Гамалеи.