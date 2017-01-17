Пропавший над Южно-Китайским морем MH370 перестали искать через три года после исчезновения

Международная группа, в которую входят Австралия, Малайзия и Китая, перестала искать пропавший в 2014 году Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines. Самолет, летевший из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с радаров в районе Южно-Китайского моря. Об этом сообщает ABC News.

Представители группы провели поиски на глубине, общая зона поиска составила более 120 тысяч квадратных километров.

«Несмотря на все усилия, использование новейших технологий, методов моделирования и советов высококвалифицированных специалистов, к сожалению, во время поиска мы не смогли определить местонахождение самолета», — сообщили в центре, который координировал работу международной группы. Заявление согласовали министры транспорта Австралии, Малайзии и Китая.

В центре добавили, что для определения района поиска не было получено никакой новой информации.

ABC отмечает, что заявление комиссии вызвало протесты среди родственников погибших пассажиров. Они просили чиновников продолжить поисковые работы.

Самолет Malaysia Airlines исчез в ночь на 8 марта 2014 года. Лайнер пропал с радаров над Южно-Китайским морем примерно через 40 минут после вылета. На борту находились 239 человек: 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Все они признаны погибшими. Причины происшествия не выяснили.

Ранее предполагаемые обломки лайнера были найдены у берегов Мозамбика в Юго-Восточной Африке и Маврикия, у французского острова Реюньон, который находится в 700 км от Мадагаскара, а также в ЮАР. Таиланде.