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В Ярославской области на один день запретили аборты в память о вифлеемских младенцах

Новости
13:29, 11 января
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В Ярославской области 11 января объявили «днем тишины без абортов» в память о погибших вифлеемских младенцах. С такой инициативной выступили отдел по благотворительности, социальному служению и взаимодействию с медицинскими учреждениями Ярославской епархии и департамент здравоохранения Ярославской области, сообщается на сайте областной митрополии. 

«Избиение младенцев». Маттео ди Джованни

«Акция приурочена к памяти Вифлеемских младенцев, убиенных царем Иродом, желавшим погубить родившегося Богомладенца», — отмечается в сообщении. 11 января всем государственным медицинским учреждениям Ярославской области запрещено проводить аборты. Учреждения должны провести мероприятия по «противодействию убийству младенцев в утробе материи и защите ценности материнства».

Также в сообщении Ярославская митрополия призвала присоединиться к акции частные медицинские и общественные организации.

В Евангелии от Матфея описан эпизод, в котором иудейский царь Ирод приказал волхвам сказать ему, где находится новорожденный Иисус Христос. Когда волхвы не выполнили приказания царя, он послал своих воинов убить всех младенцев в Вифлееме от двух лет. В православии богослужения в память об убитых младенцах совершаются 11 января. 

В декабре власти внесли аборты в перечень услуг, для проведения которых потребуется получать отдельную медицинскую лицензию. Соответствующее постановление правительства вступит в декабре 2017 года. Ранее больница для проведения абортов должна было иметь только разрешение по общему направлению «акушерство и гинекология».

Ранее экспертная группа правительства отклонила инициативу, собравшую на сайте Российской общественной инициативы достаточное число подписей для рассмотрения на федеральном уровне, об исключении абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Представители Минздрава тогда отмечали, что это может привести к дискриминации и росту числа криминальных абортов.  

За исключение абортов из ОМС выступает и Русская православная церковь, но отмечают, что пока это невозможно.

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