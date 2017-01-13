Мизулина назвала «бездушным» изъятие детей с ВИЧ у семьи в Москве

Сенатор Елена Мизулина назвала бездушным и жестоким поведение органов опеки, забравших из приемной семьи детей с ВИЧ-инфекцией по причине якобы жестокого обращения родителей, передает ТАСС. В столичном департаменте соцзащиты заявляли, что детей забрали из семьи из-за побоев со стороны отца.

«Это и есть типичный пример бездушного, жестокого ювенального поведения. В первую очередь жестокого по отношению к детям», — заявила Мизулина.

Она добавила, что существуют разные причины появления синяков у ребенка, в том числе «воспитательница в детском саду могла ударить ребенка, дети могли подраться или упасть». По мнению Мизулиной, еще рано делать какие-либо выводы.

Сенатор также отметила, что поведение органов опеки позволяет сделать вывод, что им безразличны судьбы этих детей.

Замглавы департамента труда и соцзащиты населения столицы Татьяна Барсукова ранее объяснила изъятие детей побоями. «10 января работники детского сада выявили факт жестокого обращения — на теле одного ребенка обнаружены синяки. Были вызваны органы опеки, и совместно с сотрудниками ОВД факт побоев со стороны отца был засвидетельствован», — сказала она.

Первоначально сообщалось о том, что из семьи забрали 12 детей, однако, по словам Барсуковой, их было 10.

Следователи начали проверку органов попечительства после изъятия детей. В ходе проверки будет дана оценка осуществления контроля за условиями проживания в семье приемных детей.