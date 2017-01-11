Митрополит Новосибирский назвал балет «Щелкунчик» «оккультной постановкой»

Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон на премьере оперы «Рождество» в Новосибирске назвал балет Петра Чайковского «Щелкунчик» «оккультной постановкой». Об этом сообщает издание «НГС. Новости».

В своем выступлении митрополит противопоставил «Рождество» и «Щелкунчик». По его словам, целью создания оперы было сделать «такую постановку, чтобы можно было каждый год в Святки, или день Рождества Христова, или в Новый год показывать».

«Потому что „Щелкунчик“ — он, считается, что принц-оборотень, такая оккультная постановка, поэтому если уж говорить о наших традициях, то хотелось бы, чтоб праздник отражал суть Рождества Христова», — сказал он.

Фотография: Александр Кряжев / РИА Новости

Композитор оперы «Рождество» — жена новосибирского священника РПЦ Ираида Сальникова, пишет издания. Она рассказала, что в основу либретто оперы лег евангельский сюжет о Рождестве, а хор во время постановки исполняет произведения на стихи русских поэтов.

В настоящее время балет «Щелкунчик» идет в Новосибирском театре оперы и балета.

В 2015 году митрополит Тихон выступал против постановки оперы «Тангейзер» в Новосибирском театре оперы и балета. Он заявлял, что в этой постановке «нарушаются права верующих людей, используется не по назначению церковная символика».