Власти Чечни рассказали о многотысячном митинге против ИГ в центре Грозного

На центральной площади Грозного прошел многотысячный митинг против террористической организации «Исламское государство», об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую мэрию.

По словам представителя пресс-службы, митинг организовали родители, «чьи дети были завербованы радикалами ИГ». Выступавшие во время митинга призвали чеченскую молодежь «не поддаваться пропаганде экстремистов и чаще прислушиваться к своим родным и близким», а также выразили возмущение действиями группировки.

Акция продолжалась несколько часов. Она завершилась тем, что протестующие сожгли транспаранты с символикой ИГ и портретами лидера террористической группировки Абу Бакра аль-Багдади.

«Террористы Аль-Багдади вербуют наших детей. Для них это расходный материал. Молодых людей из Чеченской Республики шлют „на убой“ в Ирак и Сирию ради достижения корыстных целей (...). Нашу молодежь обманывают, прикрываясь религией Ислам. Мы не имеем право молчать и отдавать их в руки этих нелюдей», — цитирует протестующих агентство «Грозный.Информ».

Как рассказал «Кавказскому узлу» родственник одного из полицейских, погибших в результате нападения боевиков ИГ в середине декабря, семьи погибших молодых людей «получили указание выйти на антитеррористический митинг 8 января».