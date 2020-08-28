Миссия США при ОБСЕ призвала белорусские власти соблюдать обязательства по проведению честных выборов

Миссия США при ОБСЕ призвала власти Беларуси соблюдать обязательства относительно проведения честных выборов и осудила применение насилие к участникам протестов. Об этом на специальном заседании ОБСЕ заявил замгоссекретаря США Стивен Биган.

«Всему миру ясно, что выборы 9 августа в Беларуси были сфальсифицированы», — сказал Биган. По его словам, перед выборами белорусские власти «провели организованную кампанию запугивания и преследования кандидатов от оппозиции, активистов гражданского общества и независимых журналистов», а также задержали «сотни участников мирных акций протеста».

«К сожалению, из-за масштабов фальсификаций народ Беларуси никогда не узнает реальный итог этих выборов», — добавил Биган.

Он отметил, что каждое государство–член ОБСЕ обязалось соблюдать эти принципы честных выборов, содержащиеся в Заключительном акте Хельсинкских соглашений.

Биган также призвал власти Беларуси освободить всех политзаключенных, в том числе арестованного политтехнолога Виталия Шклярова, имеющего американское гражданство.