Мишустин вручил премии правительства Михалкову и Яхиной. Они получили по 2 млн рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин вручил премии Правительства в области культуры за 2019 год. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Фото: Михаил Мишустин и Гузель Яхина. Пресс-служба правительства

В этом году премию вручили продюсерам фильма «Движение вверх» Никите Михалкову и Леониду Верещагину и актеру Владимиру Машкову, а также писательнице Гузель Яхиной за роман «Зулейха открывает глаза».

Всего премию получили 26 человек, участвовавших в 12 проектах, среди них — авторы выставочного проекта «Народное искусство России начала XXI века: вызовы времени», руководители балета «Пахита», пианист Борис Березовский, автор романа «Прыжок в длину Ольга Славникова» и создательница юношеского конкурса талантов «Синяя птица» и телеведущая Дарья Златопольская.

Премию правительства в области культуры вручают с 2005 года. Размер денежного вознаграждения — два миллиона рублей. При присуждении премии эта сумма делится между авторским коллективом, который не должен превышать троих человек.