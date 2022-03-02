Мишустин: сотрудники IT-сферы до 27 лет получат отсрочку от армии

Сотрудники российских IT-компаний до 27 лет получат отсрочку от армии на время работы в этой сфере и возможность получить льготную ипотеку. Об этом и других мерах поддержки бизнеса объявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Президент России Владимир Путин уже подписал соответствующий указ.

Все IT компании на три года освободят от налога на прибыль и от проверок контрольными органами, сообщил премьер Они смогут взять кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке, не превышающей 3%.

Налоговые льготы распространят на разработчиков приложений для мобильных устройств.

Правительство также введет мораторий на плановые проверки ИП и малого бизнеса с 10 марта и до конца года.

Программу компенсации расходов по использованию российской системы быстрых платежей для малого бизнеса продлят еще на полгода.

Программа предоставления грантов на разработку отечественных решений в области IT будет расширена.

Иностранцы смогут устраиваться на работу в российские IT-компании и получить вид на жительство по упрощенной процедуре.

Также правительство запустит новый этап амнистии капиталов. По словам Мишустина, впервые можно будет задекларировать наличные.

В конце февраля США и Евросоюз начали ужесточать санкции против России в связи с военной операцией в Украине. Ограничительные меры затронули крупнейшие российские банки, чиновников и бизнесменов, а также лично президента Владимира Путина.

США запретили операции с Центробанком, Фондом национального благосостояния и Минфином России. Некоторые зарубежные компании объявили о приостановке деятельности в России. Путин в ответ на санкции подписал указ о специальных экономических мерах.