Продюсер Fight Nights рассказал о состоянии бойца Расула Мирзаева после нападения

Жизни российского бойца Расула Мирзаева ничего не угрожает после нападения неизвестных в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального продюсера компании Fight Nights,которая проводит турниры по смешанным единоборствам, Камила Гаджиева.

«Состояние нормальное. Более конкретная информация у нас будет позднее", - сказал Гаджиев», — сказал Гаджиев.

Ранее сообщалось, что на Мирзаева напали трое неизвестных на Восточной улице в Москве. Они выстрелили в него несколько раз и избили.

После стало известно, что Мирзаеву провели операцию.

В пресс-службе полиции подтверждали факт нападения на мужчину, однако не сообщали личность пострадавшего.