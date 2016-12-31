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В Москве напали на бойца ММА Расула Мирзаева
Продюсер Fight Nights рассказал о состоянии бойца Расула Мирзаева после нападения
Жизни российского бойца Расула Мирзаева ничего не угрожает после нападения неизвестных в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального продюсера компании Fight Nights,которая проводит турниры по смешанным единоборствам, Камила Гаджиева.
«Состояние нормальное. Более конкретная информация у нас будет позднее", - сказал Гаджиев», — сказал Гаджиев.
Ранее сообщалось, что на Мирзаева напали трое неизвестных на Восточной улице в Москве. Они выстрелили в него несколько раз и избили.
После стало известно, что Мирзаеву провели операцию.
В пресс-службе полиции подтверждали факт нападения на мужчину, однако не сообщали личность пострадавшего.
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