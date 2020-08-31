Минздрав зарегистрировал препарат «Фризиум». За его покупку родителям больных детей грозили уголовные дела
Минздрав России выдал регистрационное удостоверение на противосудорожный препарат «Фризиум» французской фармацевтической компании Sanofi. Об этом сообщает Vademecum.
По его данным, процесс регистрации занял у компании практически год – Sanofi подала документы на регистрацию лекарства 30 сентября 2019 года. Ранее в Минздраве заявляли о планах ускорить процесс регистрации «Фризиума» и выдать разрешение в марте 2020 года.
Клобазам, противосудорожное действующее вещество в препарате, относится к психотропным веществам и входит в список ограниченных к обороту в России. По данным портала, регистрация Фризиума истекла в 1997 году и производитель не стал ее продлевать.
Препарат «Фризиум» выпускается в форме таблеток и используется для облегчения приступов эпилепсии у тяжелобольных детей. В 2019 году сотрудники Федеральной таможенной службы задержали москвичку Елену Боголюбову, которая попыталась заказать по пчте препарат для своего сына с болезнью Баттена, которому постоянно нужно принимать противосудорожные препараты. Лекарство рекомендовали четверо врачей, но схемы его приобретения в России не было.
Позднее Боголюбову отпустили, а Минздрав начал адресно закупать лекарство для детей.
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