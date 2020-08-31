Минздрав зарегистрировал препарат «Фризиум». За его покупку родителям больных детей грозили уголовные дела

По его данным, процесс регистрации занял у компании практически год – Sanofi подала документы на регистрацию лекарства 30 сентября 2019 года. Ранее в Минздраве заявляли о планах ускорить процесс регистрации «Фризиума» и выдать разрешение в марте 2020 года.

Клобазам, противосудорожное действующее вещество в препарате, относится к психотропным веществам и входит в список ограниченных к обороту в России. По данным портала, регистрация Фризиума истекла в 1997 году и производитель не стал ее продлевать.

Препарат «Фризиум» выпускается в форме таблеток и используется для облегчения приступов эпилепсии у тяжелобольных детей. В 2019 году сотрудники Федеральной таможенной службы задержали москвичку Елену Боголюбову, которая попыталась заказать по пчте препарат для своего сына с болезнью Баттена, которому постоянно нужно принимать противосудорожные препараты. Лекарство рекомендовали четверо врачей, но схемы его приобретения в России не было.

Позднее Боголюбову отпустили, а Минздрав начал адресно закупать лекарство для детей.