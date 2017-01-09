Минздрав уточнил число погибших от отравления метиловым спиртом в Иркутске

Экспертиза не подтвердила отравление метанолом у двоих человек, которые за новогодние каникулы умерли в больницах Иркутска, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря областного министерства здравоохранения Татьяну Шкурскую.

«Проведенная экспертиза установила, что пациенты умерли от других причин, не связанных с отравлением метиловым спиртом. Таким образом, число жертв массового отравления по-прежнему составляет 76 человек», — заявила она.

Ранее в региональном Минздраве сообщили о гибели еще двоих отравившихся суррогатным алкоголем с содержанием смертоносного метилового спирта и заявили, что общее число погибших составило 78 человек.

Отравившиеся начали поступать в больницы Иркутска в середине декабря. Выяснилось, что все они пили концентрат для ванн «Боярышник», в котором вместо этилового спирта оказался метанол. Было заведено несколько уголовных дел. В Иркутской области, а потом и во всей России был на месяц введен запрет на продажу непищевых спиртосодержащих товаров.