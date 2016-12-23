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Генпрокуратура проверит информацию о подкупе чиновников фармкомпанией Teva
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Генпрокуратура проверит информацию о подкупе чиновников фармкомпанией Teva

Новости
10:07, 23 декабря
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Минздрав обратится в Генпрокуратуру с просьбой разобраться в ситуации с израильской фармацевтической компанией Teva, которая подозревается в подкупе чиновников в России, Мексике и на Украине. Об этом рассказал официальный представитель министерства Олег Салагай, передает «Интерфакс».

Фото: George Widman / Associated Press

Он пояснил, что министр здравоохранения Вероника Скворцова «дала поручение обратиться в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой выяснить необходимые подробности по каналам международно-правового сотрудничества и провести соответствующее расследование».

По словам Салагая, Минздрав сделает все, чтобы помочь с проведением проверки.

Ранее Минюст США сообщил, что израильская фармацевтическая компания Teva Pharmaceutical и ее дочернее предприятие в России Teva Russia согласились выплатить около 520 миллионов долларов в связи с обвинениями в коррупции.

Компания обвиняется в нарушении американского закона об иностранной коррупции. Как сообщалось, Teva участвовала в подкупе официальных лиц в России, Мексике и на Украине и с помощью взяток получала разрешения на продажу лекарств и выгодные заказы.

Как отметили в Минюсте США, Teva согласилась выплатить 283 миллиона долларов штрафа и еще 236 миллионов — по отдельному внесудебному соглашению. Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) сообщила, что некий высокопоставленный российский чиновник, владелец дистрибьютора, помогал Teva организовать участие препарата от рассеянного склероза «Копаксон» в госпрограмме по закупке лекарств. Фамилия в иске не указана, однако сказано, что чиновник занимал пост с 2003 по 2013 год и был зампредом комитета Совета Федерации.

«Ведомости» напоминают, что в марте 2013 года полномочия сенаторов сложили несколько человек, в том числе Борис Шпигель, основатель фармдистрибутора «Биотек» (упаковывал и распространял «Копаксон» в России). В Совете федерации Шпигель был первым заместителем председателя комитета по конституционному законодательству.

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