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РБК узнал о намерении Минздрава разрешить врачам ставить диагнозы дистанционно

Новости
18:04, 13 января
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Минздрав направил в правительство законопроект о телемедицине, согласно которому врачи смогут ставить диагнозы и выписывать рецепты дистанционно. Об этом сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении проект закона.

Согласно документу, медицинские работники смогут по интернету и другим средствам связи проводить приемы пациентов, назначать им лечение, а также выписывать электронные рецепты, в том числе на наркотические и психотропные вещества.

Издание отмечает, что в законопроекте не прописано, при каких болезнях можно применять телемедицину и порядок проведения таких консультаций. В пресс-службе ведомства РБК подтвердили существование данного законопроекта и добавили, что порядок проведения телемедицинских консультаций будет разработан отдельно.

Член Экспертного совета при правительстве Владимир Гурдус пояснил РБК, что в предыдущей версии законопроекта консультации ограничивались разговорами о профилактике и возможностью приглашения пациента на прием. Врач не мог дистанционно прописывать лечение и назначать лекарства. По мнению Гурдуса, в таком виде документ не решал задачу повышения доступности медицинской помощи.

В Европе телемедицина активно развивалась в 2000-х годах. Дистанционные медицинские консультации помогли решить вопрос с доступностью медицины в сельских районах и сократить время лечения и пребывания пациентов в больнице.

В России в тестовом режиме дистанционные консультации проводит сеть клиник «Доктор рядом». Директор по развитию компании Денис Швецов рассказал РБК, что из-за отсутствия  специального закона о телемедицине врачи не могут оказывать полноценную медицинскую помощь.

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