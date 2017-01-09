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Минздрав объяснил предложение запретить продажу табака родившимся после 2015 года

Новости
18:58, 9 января
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Минздрав предложил ввести запрет на продажу табачных изделий для родившихся после 2015 года, потому что показатели распространения потребления табака все еще остаются высокими. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, который поступил в редакцию Дождя.

В 2008 году Россия присоединилась к разработанной Всемирной организацией здравоохранения Рамочной конвенции по борьбе против табака. После этого была принята национальная стратегия против потребления табака, а с 2013 года действует закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

«В результате распространенность потребления табака среди взрослого населения Российской Федерации, согласно проведенным опросам, снизилась за время активной антитабачной кампании примерно на 25%. Распространенность курения сигарет у детей 13-15 лет снизилась почти в три раза: с 25,4% в 2004 году до 9,3% в 2015 году. В то же время, показатели распространенности потребления табака все еще остаются высокими»,  — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что из-за курения сокращается продолжительность жизни в трудоспособном возрасте — в среднем на девять лет у мужчин и 5,6 года у женщин. По данным Минздрава, сейчас потребление табака остается одной из главных причин смерти — от этого умирают примерно  5,4 млн человек в год.

«В Российской Федерации ежегодно от болезней, связанных с потреблением табака, погибают от 300 тысяч до 400 тысяч граждан»,  — сообщили в Минздраве.

Ранее газета «Известия» сообщила, что Минздрав в рамках концепции борьбы с курением предлагает запретить продавать табак людям, родившимся в 2015 году и позже, даже после того, как они станут совершеннолетними. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что у Кремля нет какой-либо позиции на этот счет. 

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