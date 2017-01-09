Минздрав объяснил предложение запретить продажу табака родившимся после 2015 года

Минздрав предложил ввести запрет на продажу табачных изделий для родившихся после 2015 года, потому что показатели распространения потребления табака все еще остаются высокими. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, который поступил в редакцию Дождя.

В 2008 году Россия присоединилась к разработанной Всемирной организацией здравоохранения Рамочной конвенции по борьбе против табака. После этого была принята национальная стратегия против потребления табака, а с 2013 года действует закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

«В результате распространенность потребления табака среди взрослого населения Российской Федерации, согласно проведенным опросам, снизилась за время активной антитабачной кампании примерно на 25%. Распространенность курения сигарет у детей 13-15 лет снизилась почти в три раза: с 25,4% в 2004 году до 9,3% в 2015 году. В то же время, показатели распространенности потребления табака все еще остаются высокими», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что из-за курения сокращается продолжительность жизни в трудоспособном возрасте — в среднем на девять лет у мужчин и 5,6 года у женщин. По данным Минздрава, сейчас потребление табака остается одной из главных причин смерти — от этого умирают примерно 5,4 млн человек в год.

«В Российской Федерации ежегодно от болезней, связанных с потреблением табака, погибают от 300 тысяч до 400 тысяч граждан», — сообщили в Минздраве.

Ранее газета «Известия» сообщила, что Минздрав в рамках концепции борьбы с курением предлагает запретить продавать табак людям, родившимся в 2015 году и позже, даже после того, как они станут совершеннолетними. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что у Кремля нет какой-либо позиции на этот счет.