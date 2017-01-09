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RNS сообщил о предложении Минздрава увеличить рабочий день курильщиков

Новости
17:24, 9 января
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Минздрав планирует предоставить работодателям возможность увеличивать рабочий день сотрудников на время, потраченное ими на курение. Такое предложение содержится в антитабачной концепции Минздрава на 2017–2022 годы, которая есть в распоряжении RNS. 

«Возможность работодателя увеличивать продолжительность рабочего времени работника пропорционально времени, потраченному им на курение табака в течение рабочего дня», — говорится в документе.

Минздрав подготовил и другие меры по сокращению числа курильщиков в стране, в том числе дальнейшее повышение цен на сигареты и другие табачные изделия. Согласно концепции, с 2017 года может быть введен налог на розничную продажу обычных и электронных сигарет в размере 10% от цены товаров с направлением полученных средств в бюджеты регионов.

Ранее газета «Известия» сообщила, что Минздрав в рамках концепции борьбы с курением предлагает запретить продавать табак людям, родившимся в 2015 году и позже, даже после того, как они станут совершеннолетними. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя информацию, сказал, что такая инициатива принадлежит Минздраву и у Кремля нет какой-либо позиции на этот счет. Он добавил, что подобные предложения обычно «подлежат очень серьезному обсуждению».

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