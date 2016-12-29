Минздрав предложил ставить на учет в наркодиспансер попавшихся на пьяном вождении водителей

Водителей, лишенных прав за пьяное вождение, предложили ставить на учет в наркологический диспансер. Такая мера предлагается в соответствующем законопроекте, сообщил главный специалист-нарколог Минздрава России Евгений Брюн, передает «Интерфакс».

По его словам, тем, кто был лишен прав из-за пьяного вождения, нужно находиться на учете и подтверждать свою трезвость. Это связано с тем, что, по словам Брюна, «пьяных водителей меньше не становится».

Брюн добавил, что надеется на принятие такой меры уже в следующем году. По его словам, это поможет бороться с людьми, которые безответственно относятся к управлению автомобилем.

За первые полгода 2016 года, согласно данным МВД, в России произошло более 5,4 тысячи аварий по вине пьяных водителей. При этом число таких ДТП почти на треть меньше, чем за первые шесть месяцев.