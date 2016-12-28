В Минздраве Иркутска уточнили число погибших от отравления метанолом

От отравления метиловым спиртом, добавленным в концентрат для ванн «Боярышник», скончались 74 человека. Ранее сообщалось о 77 погибших. В Минздраве Иркутска уточнили, что три человека умерли по другим причинам, передает «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря иркутского Минздрава Татьяны Шкурской, была проведена судебно-медицинская экспертиза всех погибших от отравления метанолом. В результате нее и выяснилось, что три человека из 77 умерли «от других причин». При этом от каких именно, в ведомстве не уточнили.

В Минздраве подчеркнули, что все 46 человек, скончавшиеся в больницах Иркутска, отравились метиловым спиртом. «Корректировка коснулась только погибших, доставленных в бюро судебно-медицинской экспертизы с мест жительства», — сообщили в региональном Минздраве.

В настоящее время в больницах Иркутска остаются 11 человек. Большинство пациентов, поступивших с отравлением метанолом, выписаны после улучшения здоровья. Общее число погибших и пострадавших от метилового спирта в составе «Боярышника» составляет 120 человек.

Они начали массово поступать в больницы Иркутска 17 декабря. Все пострадавшие пили концентрат для ванн «Боярышник», в составе которого на этикетке был указан этиловый спирт. Однако на самом деле он был заменен на ядовитый метиловый. При этом жидкость для приема внутрь не предназначалась, соответствующее предупреждение было на этикетке.

По факту продажи поддельного «Боярышника» в Иркутске возбудили уголовное дело и задержали 23 человека, среди них замминистра Иркутской области по имущественным отношениям — находится под подпиской о невыезде — и замглавы местного управления Роспотребнадзора — его поместили в больницу после сердечного приступа, однако после выписки ему изберут меру пресечения. Против чиновников возбудили дело по статье «Халатность».