Прямой эфир
60,68
63,44
56,78
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
The New York Times рассказала о признании российскими чиновниками существования допинговой программы
«Коммерсантъ» узнал об отказе системы уборки закрылков Ту-154
The Washington Post сообщила о подготовке в Белом доме санкций против России из-за кибератак
В Иркутске уточнили число погибших от отравления метиловым спиртом

В Минздраве Иркутска уточнили число погибших от отравления метанолом

Новости
08:21, 28 декабря
382
0
Поделиться

От отравления метиловым спиртом, добавленным в концентрат для ванн «Боярышник», скончались 74 человека. Ранее сообщалось о 77 погибших. В Минздраве Иркутска уточнили, что три человека умерли по другим причинам, передает «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря иркутского Минздрава Татьяны Шкурской, была проведена судебно-медицинская экспертиза всех погибших от отравления метанолом. В результате нее и выяснилось, что три человека из 77 умерли «от других причин». При этом от каких именно, в ведомстве не уточнили.

В Минздраве подчеркнули, что все 46 человек, скончавшиеся в больницах Иркутска, отравились метиловым спиртом. «Корректировка коснулась только погибших, доставленных в бюро судебно-медицинской экспертизы с мест жительства», — сообщили в региональном Минздраве.

В настоящее время в больницах Иркутска остаются 11 человек. Большинство пациентов, поступивших с отравлением метанолом, выписаны после улучшения здоровья. Общее число погибших и пострадавших от метилового спирта в составе «Боярышника» составляет 120 человек.

«В отдельных аптеках уже нет спиртосодержащих препаратов». Как отравление «Боярышником» может привести к фармацевтическому коллапсу

Они начали массово поступать в больницы Иркутска 17 декабря. Все пострадавшие пили концентрат для ванн «Боярышник», в составе которого на этикетке был указан этиловый спирт. Однако на самом деле он был заменен на ядовитый метиловый. При этом жидкость для приема внутрь не предназначалась, соответствующее предупреждение было на этикетке.

По факту продажи поддельного «Боярышника» в Иркутске возбудили уголовное дело и задержали 23 человека, среди них замминистра Иркутской области по имущественным отношениям — находится под подпиской о невыезде — и замглавы местного управления Роспотребнадзора — его поместили в больницу после сердечного приступа, однако после выписки ему изберут меру пресечения. Против чиновников возбудили дело по статье «Халатность».

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Версия Белковского по Ту-154, как Путин потерял Нобелевскую премию, и что президенту подарит Дед Мороз
Михаил Задорнов: «Структурные реформы в России не ведутся уже 10 лет»
Богатый — значит вор: почему в России не любят миллионеров
Кирилл Серебренников: «С какой стати где-то должно быть безопасно, если мир сошел с ума»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2