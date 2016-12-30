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Международная федерация хоккея на льду объяснила отказ россиянам в минуте молчания

Новости
16:12, 30 декабря
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Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) заявила, что не разрешила российским спортсменам провести минуту молчания в память о погибших в катастрофе самолета Ту-154, потому что она не имеет прямого отношения к хоккею, передает RT.

«Российская сторона обратилась к нам с просьбой провести минуту молчания и надеть чёрные траурные повязки. Мы позволили хоккеистам надеть их, но не могли допустить проведения минуты молчания. ИИХФ не проводит минуты молчания по событиям, которые не имеют прямого отношения к хоккею», — цитирует телеканал сообщение федерации.

Ранее российские спортсмены попросили объявить минуту молчания перед стартовым поединком против канадцев на матче молодежного чемпионата мира, но этого сделано не было.

Самолет Ту-154 Минобороны, летевший в сирийскую Латакию, потерпел крушение в Черном море 25 декабря. Он пропал с радаров через несколько минут после вылета из Адлера, где приземлялся для дозаправки. На борту самолета находились 92 человека, среди которых были артисты ансамбля имени Александрова, журналисты трех федеральных телеканалов, военные и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

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