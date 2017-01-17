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Минтруд разъяснит чиновникам правила заполнения отчетов о деятельности в интернете

Новости
03:09, 17 января
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Минтруда подготовит для чиновников инструкцию по заполнению отчетов о деятельности в интернете, сообщает «Коммерсантъ».

В этом году государственные и муниципальные служащие впервые должны предоставить форму с данными о сайтах, на которых они за последний год размещали «общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать». Предупреждение о необходимости отчитаться появилось на внутреннем сайте Госдумы в начале января.

В пресс-службе министерства газете рассказали, что сейчас разрабатываются методические рекомендации по форме отчета. Дату готовности инструкции в ведомстве не назвали, а в Минкомсвязи порядок заполнения формы комментировать не стали.

Поступающие на госслужбу обязаны будут отчитаться о своих страницах за последние три года.

Собеседник «Коммерсанта» в одном из министерств заявил, что в аппарате правительства разрабатывают свои, смягченные рекомендации по заполнению формы. Отмечается, что информацию нужно будет вносить только в том случае, если на странице указаны «ФИО, год рождения и фото».

В Минтруда пояснили, что непредоставление сведений о страницах в интернете может привести к расторжению контракта. «Это несовместимо с нахождением на государственной гражданской или муниципальной службе, а также является препятствием к поступлению на службу», — отметили в ведомстве.

Директор по проектной деятельности Института развития интернета Арсений Щельцин заявил газете, что на достоверность предоставленные отчеты пока проверят не собираются. «Первичный шаг в процессе — получить заполненные формы со ссылками на страницы чиновников», — сказал он.

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