Прямой эфир
59,68
63,47
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
«Коммерсантъ» назвал подрядчика строительства железной дороги к Керченскому мосту
Трамп увязал отмену санкций против России с сокращением ядерных вооружений
В Краснодарском крае нашли тело четвертого провалившегося под лед ребенка
«Ведомости» узнали о планах правительства заменить льготную ставку НДС поддержкой малоимущих

Минтруд предложил ограничить способы перевода накоплений из ПФР

Новости
04:12, 16 January
37
0
Поделиться

Минтруд предложил запретить оформлять заявления о переводе пенсионных накоплений при помощи электронных подписей, сформированных в независимых удостоверяющих центрах, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект поправок, преложенных ведомством.

По данным газеты, они были подготовлены в конце прошлого года и направлены на экспертизу в другие министерства в начале декабря. При этом срок рассмотрения проекта был «максимально коротким», отмечает издание.

В правительстве инициатива должна быть рассмотрена до 31 января.

В документе отмечается, что перевести свои накопления в негосударственные пенсионные фонды без визита в ПФР граждане смогут через портал госуслуг. В Минтруда пояснили, что поправки позволят исключить введение граждан в заблуждение — им зачастую не объясняют последствия досрочного перехода к новому страховщику.

Проект поправок получил отрицательные заключения Минфина и Минэкономики, которые сочли инициативу противоречащей действующим законам.

Перевод пенсионных накоплений при помощи удостоверяющих центров — самый популярный среди россиян, как свидетельствуют данные ПФР. По состоянию на первое декабря из 7 миллионов заявлений в ПФР о переводе денег  6,6 миллиона были поданы в электронном виде с использованием услуг удостоверяющих центров, отмечает «Коммерсантъ».

Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Константин Угрюмов назвал инициативу Минтруда «попыткой перекрыть переток „молчунов“ из ПФР и максимально усложнить переход гражданам, сделавшим свой выбор в пользу НПФ».

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Также по теме
Пенсионеры без пяти тысяч: будут ли они это терпеть Обсуждаем с политологом Аббасом Галлямовым
Пенсии по праздникам, и где еще снимутся собаки Шуваловых Три тоста за российскую экономику в программе «Деньги»
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Валерий Рашкин: «Я четко говорил правду, это не нравилось Володину»
Кашин и номенклатурное царство
Золото Улюкаева, крепкий Орешкин и трусы против Wi-Fi
Виктор Ерофеев: «Вы не справитесь с народом, пока не найдете нового Петра Первого»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram Viber YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2