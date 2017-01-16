Минтруд предложил ограничить способы перевода накоплений из ПФР

Минтруд предложил запретить оформлять заявления о переводе пенсионных накоплений при помощи электронных подписей, сформированных в независимых удостоверяющих центрах, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект поправок, преложенных ведомством.

По данным газеты, они были подготовлены в конце прошлого года и направлены на экспертизу в другие министерства в начале декабря. При этом срок рассмотрения проекта был «максимально коротким», отмечает издание.

В правительстве инициатива должна быть рассмотрена до 31 января.

В документе отмечается, что перевести свои накопления в негосударственные пенсионные фонды без визита в ПФР граждане смогут через портал госуслуг. В Минтруда пояснили, что поправки позволят исключить введение граждан в заблуждение — им зачастую не объясняют последствия досрочного перехода к новому страховщику.

Проект поправок получил отрицательные заключения Минфина и Минэкономики, которые сочли инициативу противоречащей действующим законам.

Перевод пенсионных накоплений при помощи удостоверяющих центров — самый популярный среди россиян, как свидетельствуют данные ПФР. По состоянию на первое декабря из 7 миллионов заявлений в ПФР о переводе денег 6,6 миллиона были поданы в электронном виде с использованием услуг удостоверяющих центров, отмечает «Коммерсантъ».

Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Константин Угрюмов назвал инициативу Минтруда «попыткой перекрыть переток „молчунов“ из ПФР и максимально усложнить переход гражданам, сделавшим свой выбор в пользу НПФ».