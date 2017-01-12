Минтруд заявил об отсутствии регионов с зарплатой ниже МРОТ

Глава министерства труда Максим Топилин заявил, что в России нет регионов, где зарплата ниже уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ), передает корреспондент Дождя.

Отвечая на вопрос о том, в каких именно регионах зарплата ниже МРОТ, Топилин заявил, что «в Российской Федерации нет таких регионов».

Ранее о россиянах, получающих зарплату ниже МРОТ, заявила вице-премьер российского правительства Ольга Голодец. «К сожалению, эта цифра у нас держится на уровне 4,9 миллиона человек — столько людей у нас получают заработную плату ниже МРОТа. И на сегодняшний день эта ситуация должна быть в фокусе внимания», — сказала Голодец.

В октябре во время выступления на форуме «Сочи-2016» Голодец рассказала, что бедность в стране устойчиво растет с 2014 года. Она сообщила, что почти два миллиона человек из пяти, которые получают минимальную зарплату, — 1,8 млн — работают в бюджетной сфере.

С 1 июля минимальный размер оплаты труда в России составляет 7,5 тысяч рублей в месяц. До этого в течение полугода он был равен 6 тысяч 204 рублей.

В начале сентября прожиточный минимум на душу населения равен 9956 рублей.