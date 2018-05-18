Минтранс заявил о готовности оказать помощь «Саратовским авиалиниям»

Минтранс заявил, что готов помочь «Саратовским авиалиниям» устранить проблемы, которые нашла Росавиация. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой ведомство.

В Минтрансе отметили, что готовы проконсультировать «Саратовский авиалинии» по вопросам устранения недостатков. В министерстве также подчеркнули, что в ближайшее время планируют провести совещание с «участием заинтересованных сторон».

Органичения, наложенные на компанию Росавиацией, действуют только в отношении «Саратовских авиалиний», на саратовский аэропорт они не распространяются, добавили в Минтрансе.

Накануне, 17 мая, «Саратовские авиалинии» объявили о прекращении работы с 31 мая. В компании рассказали, что получили письмо от главы управления регулирования перевозок Росавиации Андрея Круглова о приостановке продаж билетов с 30 мая. «Саратовские авиалинии» расценили это как «введение ограничений сертификата эксплуатанта с 31 мая».

18 мая «Саратовские авиалинии» объявляли также о возможном закрытии единственного в Саратовской области аэропорта. В компании отметили, что примут такое решение, если их лишат права продолжать свою деятельность.

Позже «Саратовские авиалинии» возобновили продажу билетов. В компании отметили, что Росавиация рассматривает заявку авиакомпании о снятии ограничений с сертификата эксплуатанта.

11 февраля разбился самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», летевший из Москвы в Орск. Погиб 71 человек, в том числе шесть членов экипажа. После этого Росавиация провела проверку компании и предложила ей добровольно прекратить свою деятельность.