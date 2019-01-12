Минстрой назвал обоснованным разделение на две части дома в Магнитогорске, пострадавшего от взрыва

Конструкция дома в Магнитогорске, в результате обрушения которого погибли 39 человек, позволяет разделить его на два отдельных здания после сноса поврежденных подъездов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Дмитрия Волкова.

«По сути, это здание — два дома, которые стоят на одном фундаменте, они абсолютно отделены друг от друга, поэтому после обрушения с шестым подъездом ничего практически и не произошло», — сказал Волков.

Во время демонтажа будут проводить мониторинг состояния несущих конструкций дома, после чего проведут комплексное обследование здания.

Обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома в Магнитогорске произошло 31 декабря. Сотрудники МЧС проводили поисково-спасательную операцию в течение четырех дней. В результате погибли 39 человек. По предварительной версии Следственного комитета, в здании произошел взрыв бытового газа.