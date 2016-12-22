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Минск выразил официальный протест из-за слов Решетникова о Белоруссии

Новости
17:20, 22 декабря
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Министерство иностранных дел Белоруссии вызвал советника-посланника посольства России Вадима Гусева в связи с высказыванием директора Российского института стратегический исследований Леонида Решетникова о Белоруссии как о части России, сообщается на сайте ведомства.  

«Белорусской стороной была дана принципиальная оценка в отношении необоснованности по сути и категорической неприемлемости по форме подобных заявлений», — говорится в сообщении.

Ведомство подчеркнуло, что заявления Решетникова не соответствуют принципам, на которых основывается сотрудничество России и Белоруссии: уважению суверенитета, независимости и территориальной целостности.

Ранее Решетников заявил, что разделение русских и белорусов является искусственным. Видео его выступления опубликовано в сети. «Нельзя забывать [про Белоруссию]. Это историческая часть великой России, огромной России. Это часть нашего народа», — сказал Решетников.

Решетников добавил, что белорусский язык был создан по приказу Всесоюзной коммунистической партии (ВКП(б)) и существует 90 лет, ссылаясь на выпуск советской газеты «Правда» 1926 года.

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