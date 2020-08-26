В Минобороны заявили о полном искоренении дедовщины в армии

В российской армии полностью искоренили дедовщину и казарменное хулиганство. Об этом заявил заместитель министра обороны Андрей Картаполов, передает ТАСС.

Фото: агентство «Москва»

Во время выступления на круглом столе Картаполов обратил «особое внимание» на «правильно выбранное направление совместных действий по наведению уставного порядка в вооруженных силах, результатом которого явилось значительное снижение количества воинских преступлений, полностью искоренено такое понятие как „дедовщина“, „казарменное хулиганство“.

По словам замглавы ведомства, благодаря этому выросло «качество призыва и желание граждан России проходить срочную службу».

Начальник Главного управления военной полиции Минобороны Сергей Кураленко добавил, что этого удалось достичь благодаря профилактической работе, направленной на предупреждение преступлений и пресечение дисциплинарных проступков.

В октябре 2019 года рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам в воинской части в Забайкальском крае. В результате погибли восемь человек. По его словам, в части была распространена дедовщина, ему угрожали изнасилованием. Позже сам Шамсутдинов стал потерпевшим в деле о неуставных отношениях.

В марте военного из этой части Руслана Мухатова приговорили к двум годам условно за издевательства над солдатами.

В феврале Минобороны в ответ на депутатский запрос сообщило, что доля неуставных отношений и рукоприкладства в 2019 году составила около 12% от всего числа преступлений в Вооруженных силах. О каком количестве уголовных дел идет речь, не сообщалось. Согласно расследованию РБК, число осуждаемых по статьям уголовного кодекса, связанным с насилием в армии, сокращается. Например, в 2018 году в военные суды поступило 302 дела о нарушении неуставных отношений, годом ранее — 335, а в 2010-м — 1878 дел.