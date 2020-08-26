В Минобороны заявили о полном искоренении дедовщины в армии
В российской армии полностью искоренили дедовщину и казарменное хулиганство. Об этом заявил заместитель министра обороны Андрей Картаполов, передает ТАСС.
Во время выступления на круглом столе Картаполов обратил «особое внимание» на «правильно выбранное направление совместных действий по наведению уставного порядка в вооруженных силах, результатом которого явилось значительное снижение количества воинских преступлений, полностью искоренено такое понятие как „дедовщина“, „казарменное хулиганство“.
По словам замглавы ведомства, благодаря этому выросло «качество призыва и желание граждан России проходить срочную службу».
Начальник Главного управления военной полиции Минобороны Сергей Кураленко добавил, что этого удалось достичь благодаря профилактической работе, направленной на предупреждение преступлений и пресечение дисциплинарных проступков.
В октябре 2019 года рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам в воинской части в Забайкальском крае. В результате погибли восемь человек. По его словам, в части была распространена дедовщина, ему угрожали изнасилованием. Позже сам Шамсутдинов стал потерпевшим в деле о неуставных отношениях.
В марте военного из этой части Руслана Мухатова приговорили к двум годам условно за издевательства над солдатами.
В феврале Минобороны в ответ на депутатский запрос сообщило, что доля неуставных отношений и рукоприкладства в 2019 году составила около 12% от всего числа преступлений в Вооруженных силах. О каком количестве уголовных дел идет речь, не сообщалось. Согласно расследованию РБК, число осуждаемых по статьям уголовного кодекса, связанным с насилием в армии, сокращается. Например, в 2018 году в военные суды поступило 302 дела о нарушении неуставных отношений, годом ранее — 335, а в 2010-м — 1878 дел.
Купите подписку
Вы уже подписчик? Войти