Минобороны России ответило на обвинение США в провокации аварии в Сирии

В Минобороны России заявили, что американские военные, заранее зная о прохождении российского патруля, попытались заблокировать его, нарушив тем самым двусторонние договоренности.

В ответ военный патруль России принял «необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи», утверждают в российском ведомстве.

Этот инцидент по телефону обсудили начальники генеральных штабов России и США Валерий Герасимов и Марк Милли.

Накануне США обвинили Россию в провокации ДТП в Сирии, в результате которого пострадали четверо американских военных. По версии США, утром 25 августа российский военный автомобиль врезался в американский, когда тот находился на дежурстве. CNN со ссылкой на источники сообщал, столкновение было намеренным.

The cat and mouse game continues between Russians and Americans in Hasakah. pic.twitter.com/hin0gP7EeQ