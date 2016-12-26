Минобороны и Кадыров назовут больницы именем Елизаветы Глинки

Первый замминистра обороны Руслан Цаликов заявил, что министр обороны «принял решение о присвоении одному из наших медицинских учреждений ее имени», сообщает «Интерфакс».

По данным ведомства, гуманитарный груз фонда «Справедливая помощь» был отправлен в Сирию другим самолетом и находится в аэропорту Хмеймим. «Дело Елизаветы Глинки мы доведем до конца. Вообще это была не первая ее поездка в Сирию», — добавил Цаликов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в инстаграме написал, что принял решение присвоить имя Глинки Республиканской детской клинической больнице в Грозном.

Ранее Министерство обороны подтвердило, что Глинка находилась на борту потерпевшего крушение над Черным морем самолета Ту-154. Она сопровождала гуманитарный груз для госпиталя Тишрин в Латакии. Ее имя значится в списках пассажиров самолета.

Принадлежавший Минобороны Ту-154 упал утром в воскресенье, 25 декабря, через две минуты после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека, среди которых были члены ансамбля имени Александрова, журналисты, военные и госслужащие. В качестве основных рассматриваются две версии произошедшего: ошибка пилотов и неисправность самолета. «Фонтанка» ранее также сообщила об изучении ФСБ версии теракта, однако в качестве основной она не рассматривается.