В Минобороны Беларуси рассказали о «тайниках» протестующих с кольями и горючей жидкостью

В последние недели белорусские военные находили тайники с заостренными кольями и прутами, горючей жидкостью и покрышками. Об этом заявил начальник главного управления идеологической работы Минобороны Беларуси Леонид Касинский в эфире канала ОНТ. По его словам, они якобы могли быть предназначены для акций протеста.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

«Выполняя задачи по обеспечению безопасности в стране, в ходе этих последних недель, проводя различные мероприятия в рамках обеспечения безопасности, наши военнослужащие находили массу различных тайников», — сказал Касинский в эфире телеканала ОНТ (цитата по РИА Новости).

В этих «тайниках» якобы были найдены «прутья» и «заостренные колья», а также «мешки с камнями, покрышки, горючие жидкости».

Других подробностей он не привел.

Акции протеста в Беларуси продолжаются со дня президентских выборов 9 августа. Граждане выходят на акции против избрания Александра Лукашенко на шестой президентский срок.

30 августа, в день рождения Лукашенко, в Минске прошел Марш мира и независимости, на который пришли до нескольких сотен тысяч человек. Протестующие дошли до президентской резиденции, скандируя «С днем рождения, крыса» и «Уходи!». МВД сообщало о 140 задержанных.