Минобороны Беларуси обвинило Литву в нарушении воздушного пространства из-за шариков

Министерство обороны Беларуси заявило о попытке нарушения воздушного пространства республики со стороны Литвы из-за шариков с флагом протестов. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

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В сообщении Минобороны говорится, что 23 августа около 19:30 в районе Ошмянского района со стороны Литвы неизвестные запустили «зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой». Речь, вероятно, идет о белом флаге с красной полосой, который используют протестующие — раньше он был официальным флагом Беларуси.

Благодаря вертолетам Ми-24 «полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия». Минобороны попросило министерство иностранных дел направить ноту литовской стороне.

«Эти на первый взгляд безобидные шарики несут в себе угрозу безопасности полетов, в том числе и гражданским судам. Никто не знает, какая подвеска у этих шариков. Она может быть абсолютно различная: взрывчатые вещества, ядовитые вещества и так далее», — объяснили в ведомстве РБК.

В свою очередь Литва заявила, что белорусский вертолет нарушил воздушное пространство их страны. Вильнюс вручил Минску ноту протеста.

23 августа в Литве возле границы с Беларусью проходила акция солидарности с протестующими белорусами «Путь свободы», в рамках которой люди выстроились в цепь длиной 32 километра. Из вертолета сбрасывали цветы, участники акции запускали в небо бело-красно-белые шарики.