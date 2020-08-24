Минобороны Беларуси объявило о призыве военных запаса
Ряд военных частей в Беларуси переведут в высшую степень боеготовности, в войска призовут военнослужащих из запаса. Об этом говорится в заявлении Минобороны Беларуси.
Сколько всего военных призовут из запаса, не раскрывается.
Боеготовность белорусской армии усилят с 24 августа в рамках третьего этапа комплексной проверки. «Цель проверки — оценка способности и готовности воинских частей выполнить задачи по предназначению в динамично меняющейся обстановке, днем и ночью, а также совершенствование боевой выучки войск», — следует из сообщения.
В Минобороны отметили, что проверка завершится проведением тактического учения.
22 августа президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что НАТО приближается к границам страны, чтобы «затащить сюда якобы нового президента». «Они вводят войска — и на Беларуси можно поставить крест», — сказал Лукашенко. О каком «новом президенте» идет речь, он не уточнил.
Ранее Минобороны Беларуси объявило о военных учениях у белорусско-литовской границы с целью ее «усиления».