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Минобороны станет соинвестором патриотического парка «Ночных волков» в Севастополе
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Минобороны станет соинвестором патриотического парка «Ночных волков» в Севастополе

Новости
15:13, 14 января
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Байкерский клуб «Ночные волки» откроет в Севастополе парк «Патриот», соивестором которого станет министерство обороны, рассказал лидер клуба Александр Залдостанов, известный как Хирург, сообщает ТАСС. 

Александр Полегенько / РИА Новости

По словам Хирурга, парк будет на 30% финансироваться «Ночными волками», 40% средств будут привлеченными, а Минобороны «в свой собственный парк тоже вложит средства».

Байкер рассказал, что парк «Патриот» может стать «неформальным» «Артеком». «И этот симбиоз с военными очень удачный. Если мы этот проект реализуем вместе с ними, то это даст толчок к дальнейшему развитию территории, придаст ей новое дыхание», — рассказал он.

По словам Залдостанова, в ноябре на место парка приехали около восьми тысяч детей для того, чтобы поиграть в «Зарницу». «Все ждут, когда это место будет развиваться дальше», — сказал он.

Замглавы Ростуризма Алексей Конюшков сообщил, что парк обладает «гигантским» потенциалом для развития туризма и патриотизма. 

Парк «Патриот» в 2015 году был организован министертсвом обороны в подмосковной Кубинке. На его строительство, по данным «Комерсанта», ушло более 20 миллиардов рублей. В июле этого же года власти Севастополя передали в аредну клубу «Ночные волки» землю у горы Гасфорта для строительства спортивно-патриотического центра. Осенью 2016 года власти предложили передать эту землю Минобороны, чтобы открыть на ее территории филиал парка «Патриот». Официального решения по этому предложению принято не было. 

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