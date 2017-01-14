Минобороны станет соинвестором патриотического парка «Ночных волков» в Севастополе

По словам Хирурга, парк будет на 30% финансироваться «Ночными волками», 40% средств будут привлеченными, а Минобороны «в свой собственный парк тоже вложит средства».

Байкер рассказал, что парк «Патриот» может стать «неформальным» «Артеком». «И этот симбиоз с военными очень удачный. Если мы этот проект реализуем вместе с ними, то это даст толчок к дальнейшему развитию территории, придаст ей новое дыхание», — рассказал он.

По словам Залдостанова, в ноябре на место парка приехали около восьми тысяч детей для того, чтобы поиграть в «Зарницу». «Все ждут, когда это место будет развиваться дальше», — сказал он.

Замглавы Ростуризма Алексей Конюшков сообщил, что парк обладает «гигантским» потенциалом для развития туризма и патриотизма.

Парк «Патриот» в 2015 году был организован министертсвом обороны в подмосковной Кубинке. На его строительство, по данным «Комерсанта», ушло более 20 миллиардов рублей. В июле этого же года власти Севастополя передали в аредну клубу «Ночные волки» землю у горы Гасфорта для строительства спортивно-патриотического центра. Осенью 2016 года власти предложили передать эту землю Минобороны, чтобы открыть на ее территории филиал парка «Патриот». Официального решения по этому предложению принято не было.