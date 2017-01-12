Минобороны назвало «пропагандистской уткой» сообщения об усилении российской группировки в Сирии

Министерство обороны сообщило, что в соответствии с поручением президента Владимира Путина проводится сокращение группировки российских войск в Сирии, сообщает « Интерфакс » со ссылкой на официального представителя ведомства Игоря Конашенкова.

Он заявил, что сообщения о том, что Россия усиливает военное присутствие в Сирии, — «не более чем примитивная пропагандистская утка».

Ранее 12 января телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что Россия усиливает военную группировку в Сирии, несмотря на поручение Путина уменьшить российское военное присутствие в этой стране. По данным телеканала, Россия перебросила в сирию четыре боевых самолета Су-25 и дополнительные силы из военнослужащих по контракту, в том числе военных из Чечни.

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Конашенков рассказал, что Россия действительно перебросила в Сирию четыре штурмовика Су-25. Они были оправлены в Сирию в рамках плановой ротации авиатехники, добавил представитель Минобороны.

В конце декабря Минобороны предложило Владимиру Путину уменьшить военное присутствие России в Сирии. Президент согласился с этим предложением.

Россия участвует в военной операции в Сирии против террористической группировки «Исламское государство» с конца сентября 2015 года. За это время власти стран Европы и США неоднократно обвиняли страну в военной поддержке режима президента Сирии Башара Асада, а также атаках на гуманитарные объекты в сирийских городах. Власти России отрицают эти обвинения.

В середине марта Владимир Путин поручил вывести из Сирии основные силы российской военной группировки. Президент сообщил о выполнении поставленных в районе задач. При этом в стране осталась часть авиагруппы, которая продолжила удары.