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Минобороны назвало «бредом» сведения об установлении причин катастрофы Ту-154

Новости
12:33, 10 января
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Информация об установлении причин катастрофы Ту-154 в Черном море, который, по информации Life, потерпел крушение из-за ошибки второго пилота, не соответствует действительности. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, передает РИА Новости.

По его словам, сообщения о том, что экспертам удалось установить причину авиакатастрофы, — это «полный бред». Он добавил, что «выдумывать какие-то выводы» о причинах катастрофы недопустимо. Публикацию в Life, посвященную причинам крушения самолета, Конашенков назвал «слухами».

Ранее Life опубликовал материал с заголовком «Загадка крушения Ту-154 раскрыта». В нем говорилось, что причиной авиакатастрофы стала ошибка второго пилота — он, как утверждает Life со ссылкой на источник, перепутал рычаги управления шасси и закрылками и вместо того, чтобы убрать шасси, убрал закрылки. «Когда экипаж заметил ошибку, было уже поздно: тяжёлому Ту-154 попросту не хватило высоты для спасительного манёвра, поэтому он ударился о воду хвостовой частью фюзеляжа и разрушился», — говорится в публикации.

Крушение Ту-154: как версия с закрылками все объясняет. Комментирует авиационный эксперт Вадим Лукашевич

В конце декабря министр транспорта России Максим Соколов, возглавляющий комиссию по расследованию причин крушения Ту-154, призвал СМИ воздержаться от публикации непроверенной информации, которая касается причин катастрофы.

Военно-транспортный самолет Минобороны России потерпел крушение в Черном море 25 декабря 2016 года через две минуты после взлета из аэропорта Адлера. Самолет совершал плановый рейс в Сирию. На борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, которые должны были выступить с новогодним концертом перед российскими военнослужащими.

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