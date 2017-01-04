Минобороны обвинило коалицию во главе с США в разрушении инфраструктуры Сирии

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что международная коалиция во главе с США намеренно разрушала инфраструктуру в Сирии, передает «Интерфакс».

Так он прокомментировал слова директора ЦРУ Джона Бреннана, который заявил, что Россия применяла в Сирии тактику «выжженной земли». По словам главы ведомства, Россия «приняла всю оппозицию за террористов», поэтому предприняла «смелые и безрассудные военные действия, которые привели к гибели большого числа сирийцев».

В свою очередь Конашенков напомнил, что «международная коалиция» задолго до начала операции ВКС России, «методично и последовательно разрушала всю экономическую инфраструктуру Сирии для максимального ослабления ее легитимного правительства, невзирая на все последовавшие тяготы для мирного населения, вылившиеся в миллионные потоки беженцев».

При это представитель Минобороны подчеркнул, что под бомбардировки США и коалиции не попадали захваченные террористической организацией «Исламское государство» объекты нефтедобычи, что позволяло боевикам «зарабатывать на незаконной продаже нефти десятки миллионов долларов ежемесячно».

«Рано или поздно за все это придется отвечать. Поэтому попытка господина Бреннана подстелить своим заявлением "соломки на будущее" вряд ли спасет», — сказал Конашенков.