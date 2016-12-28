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РБК узнал о возможной отставке самого высокооплачиваемого чиновника Минобороны

Новости
22:08, 28 декабря
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Глава федерального государственного казенного учреждения «Росвоенипотека», которое находится в ведении Минобороны, Владимир Шумилин намерен уйти в отставку, сообщает РБК со ссылкой на три источника на деловом рынке и два источника в банковских кругах.

По словам нескольких собеседников издания, Шумилин может уйти со своего поста уже до Нового года. Источники РБК сообщают, что его отставка может быть связана со сменой куратора «Росвоенипотеки» в Минобороны — с мая 2016 года организацию курирует бывший глава «Оборонстроя» Тимур Иванов.

Другой источник говорит, что причиной для увольнения Шумилина может быть публикация сведений о доходах главы организации за 2016 год. По опубликованным декларациям, Шумилин оказался самым высокооплачиваемым чиновником Минобороны, заработав за год 106,1 миллиона рублей. Это в десять раз больше, чем заработал министр обороны Сергей Шойгу.

Сам глава «Росвоенипотеки» сообщил, что «не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию» о своем увольнении. В пресс-службе компании и Минобороны не ответили на запрос издания.

«Росвоенипотека» была создана в 2006 году для обеспечения работы накопительно-ипотечной системы военнослужащих. Задача организации в представлении военным возможности купить жилье по ипотеке, не дожидаясь окончания срока службы. По данным самой организации, в программе «Росвоенипотеки» участвуют более 386 тысяч военнослужащих. В ней задействованы более 150 миллиардов рублей средств федерального бюджета и более 300 миллиардов рублей кредитных средств. 

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