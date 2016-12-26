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Минобороны рассказало о положении обломков Ту-154 на дне Черного моря
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Минобороны рассказало о положении обломков Ту-154 на дне Черного моря

Новости
16:05, 26 декабря
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Обломки военно-транспортного самолета Ту-154, потерпевшего крушение в Черном море, разбросаны на расстоянии около 500 метров. Об этом сообщили в Минобороны, передает «Интерфакс».

Viktor Klyushin/AP

Они расположены на удалении 1700 метров от берега «по оси взлета». По информации оборонного ведомства, спасатели обследовали 100% поверхности воды в районе проведения поисковой операции.

Ранее стало известно, что на глубине 25 метров в полутора километрах от берега был обнаружен объект, очертаниями похожий на фюзеляж самолета. Позднее выяснилось, что речь идет о фрагментах лайнера. В настоящее время их обследуют водолазы.

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ФСБ называет четыре основные версии причины авиакатастрофы: попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилота и техническая неисправность самолета. Версия теракта в число приоритетных не входит, подчеркнули в ведомстве.

Самолет Ту-154 разбился вскоре после взлета из Адлера, куда лайнер приземлялся для дозаправки. Самолет пропал с экранов радаров, позже его обломки были найдены в акватории Черного моря. Спасатели также обнаружили 11 тел погибших. Останки были переправлены в Москву для опознания. Всего на борту Ту-154 находились 92 человек, в том числе артисты Ансамбля имени Александрова, журналисты и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Все они считаются погибшими. 

Тела некоторых пассажиров, по словам источника РИА Новости, были найдены в спасательных жилетах. Тем не менее позднее Минобороны опровергло эту информацию.

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